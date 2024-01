Samsung smart TV da 42" 4K su eBay con codice sconto CASA24

Un gran numero di televisioni è arrivato su eBay in questi giorni in offerta ma a spiccare è soprattutto la smart TV di Samsung. La Series 7 da 43″ in 4K è tornata disponibile questa volta con un codice sconto che abbassa ulteriormente il prezzo.

Basta inserire in fasi di acquisto il codice “CASA24” per far scendere il prezzo finale a 312,98 €. Sarà a casa vostra al massimo entro venerdì.

La smart TV di Samsung costa meno: aggiungi il codice “CASA24”

Prima di parlare della grande opportunità fornita dall’iniziativa di eBay, parliamo delle specifiche tecniche di una smart TV tra le più acquistate. La Samsung UHD da 43″ garantisce immagini fluide e vivide, oltre ad un design di ultima generazione. Ovviamente c’è anche l’HDR10.

Il sistema operativo incluso è come sempre Tizen, versatile e soprattutto rapido per svolgere tutte le operazioni disponibili per una smart TV. Ci sono due altoparlanti inclusi e una potenza in uscita da 20W, per cui anche l’audio sarà ben definito, complice anche la presenza del Dolby.

È davvero sorprendente come eBay negli ultimi tempi abbia raggiunto livelli altissimi per quanto concerne l’ambito tecnologico. Tutti i dispositivi appartenenti al mondo dell’elettronica sono presenti sul celebre sito e-commerce, come ad esempio questa televisione di Samsung. È davvero semplice dunque acquistarla visto che il prezzo, già abbastanza contenuto, diminuisce ulteriormente grazie al codice sconto “CASA24” da applicare in fase di acquisto.

Con questa aggiunta infatti gli utenti potranno risparmiare altri 35 € circa sul costo finale che equivale a 312,98 €. Per ricevere la smart TV a casa, bisognerà attendere al massimo entro venerdì 26 gennaio. Si tratta di un venditore autorizzato Samsung, per cui gli anni di garanzia saranno due.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.