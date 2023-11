Samsung smart TV QLED 4K 2023, il super prezzo di Amazon

Sembra essere la fiera delle smart TV ma è solo Amazon che porta avanti alla grande la sua Black Friday Week. Il colosso del mondo e-commerce vede tra le sue categorie prodotti eccezionali con prezzi straordinari, come ad esempio le televisioni di ultima generazione di Samsung.

Oggi è il caso della nuova QLED 4K 2023, TV in grado di conciliare al suo interno specifiche straordinarie e soprattutto una grande ampiezza essendo il pannello da ben 55″. Siccome Amazon ha deciso di abbassare i prezzi di gran parte della sua merce, anche questa smart TV rientra di diritto tra le più acquistate.

Il prodotto di Samsung è infatti soggetto oggi all’11% di sconto, fornendo l’opportunità di acquistare il tutto per 579 €. Ci sono ovviamente due anni di garanzia e la spedizione rapida.

Samsung smart TV QLED, le specifiche tecniche

Questa televisione è dotata innanzitutto di un processore Quantum 4K Lite, in grado di portare le prestazioni al massimo in termini di grafica. La QLED 4K 2023 di Samsung garantisce un’ottima qualità con la sua risoluzione peraltro su una diagonale da ben 55″.

A bordo ci sono anche i principali assistenti vocali tra cui Alexa, per poter quindi dare comandi senza l’utilizzo delle mani.

Trovare la smart TV che fa al caso proprio sembra facile, ma solo in un secondo momento ci si può accorgere di aver speso troppo per un prodotto non all’ultima moda. Questo sentimento non toccherà gli utenti che porteranno a casa questa smart TV Samsung QLED 4K 2023.

Come avete visto è dotata delle migliori specifiche e soprattutto offre un prezzo di vendita molto più basso del solito. Con l’11% di sconto, tutti potranno pagarla 579 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.