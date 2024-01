Samsung Soundbar Serie Q con 9 speaker al 57%, quasi un regalo

Quando si acquista una nuova televisione, non è importante solo l’aspetto video, ma anche quello audio. In molti continuano a trovare in quest’ultima caratteristica dei difetti quando acquistano una smart TV ed è per tale motivo che occorrono in aiuto le cosiddette soundbar. Leader nel settore è sicuramente Samsung, la cui HW-Q700C/ZF arriva oggi in sconto su Amazon.

Questo prodotto che vanta un design minimale e una resa straordinaria, costa oggi addirittura meno della metà. Grazie al 57% di sconto disponibile sul sito e-commerce, la soundbar di Samsung costerà al pubblico solo 299 € invece che 699 €.

La soundbar di Samsung è la più amata, ecco le sue caratteristiche

Dotata di ben 9 speaker e della qualità ineccepibile del Dolby Atmos, questa soundbar di Samsung è una delle più amate. È compatibile con i principali assistenti vocali come Alexa e Google Assistant e inoltre è wireless.

In dotazione ci sarà anche un potente subwoofer che renderà la vostra esperienza ancora più unica davanti alla televisione. Grazie alla tecnologia Q-Symphony si creerà quell’effetto acustico dinamico che tutti desiderano.

Tra le più ricercate in assoluto c’è proprio questa soundbar di Samsung che infatti è tra le meglio votate in assoluto. Il suo design e le sue caratteristiche tecniche rendono giustizia all’idea principale del colosso, che è proprio quella di aumentare le performance audio di ogni dispositivo che vi si potrà connettere.

Ad oggi avere in casa un prodotto del genere che è compatibile anche con i principali assistenti vocali, è davvero comodo. Consigliamo il suo acquisto a tutti coloro che vogliono avere qualità quando guardano un film o un qualsiasi evento in TV. Il prezzo, in discesa del 57%, arriva a soli 299 € con due anni di garanzia e spedizione entro un paio di settimane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.