Samsung Subwoofer soundbar, l'offerta con il 13% di sconto è folle

L’unico modo per avere un audio ancora superiore rispetto ad un dispositivo come una televisione o un computer, e quello di collegarvi un device aggiuntivo. Le soundbar sono un chiaro esempio di ciò, ma collegare anche un subwoofer renderà il tutto perfetto. Oggi in sconto su Amazon c’è quello di Samsung, il W510.

Gli utenti che vogliono avere uno sprint in più per quanto riguarda i bassi, possono scegliere questa opportunità, oggi in sconto con un’offerta lampo. Direttamente su Amazon infatti gli utenti potranno procedere all’acquisto sborsando solo 199 99 € grazie al 13% di sconto.

Offerta Samsung, su Amazon il subwoofer costa 199 €

Coloro che vogliono acquistare questo subwoofer di Samsung, devono sapere che si tratta di una grande occasione. Trovare in sconto infatti un prodotto progettato appositamente per completare una soundbar e con una potenza del genere, è davvero difficile.

Grazie alla presenza di un radiatore passivo, i bassi saranno molto più intensi, anche nel formato compatto da 6,5 pollici.

Parliamo infine di un prodotto che può tornare utile a chi ha acquistato già una soundbar e vuole avere un livello ancora più alto. Samsung sotto questo punto di vista infatti è una delle aziende migliori e non lo si scopre certamente ora. Dopo dopo aver visto vari prodotti arrivare con prezzi più alti e non provvisti della stessa qualità, acquisto subwoofer è sicuramente la scelta migliore.

Oggi il prodotto di Samsung disponibile su Amazon presenta uno sconto molto interessante grazie all’offerta a tempo lanciata ultimamente. Bastano infatti 199 € siccome c’è il 13% di sconto sul prezzo originale, che era stato già scontato a 229 €. In questo caso, acquistando il dispositivo, bisognerà attendere solo fino a martedì per riceverlo e con i soliti due anni di garanzia che l’azienda fornisce.

