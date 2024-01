Un San Valentino tech con i dispositivi Amazon: gli imperdibili

Il primo mese dell’anno è volato via e questo significa solo una cosa, che San Valentino è ormai dietro l’angolo. La festa degli innamorati è un’occasione perfetta per regalare al proprio partner un dispositivo tech per godersi ore e ore di intrattenimento, guardando serie TV e film, ascoltando musica, leggendo libri in formato digital.

E per chi vuole lanciarsi nel mondo della domotica? La soluzione è sempre la stessa: Amazon. I prodotti del gigante di Seattle sono versatili e garantiscono una qualità che non è riscontrabile in dispositivi di altri brand. E poi c’è Alexa, l’assistente virtuale pronto a rispondere ad ogni richiesta. E anche a raccontare qualche barzelletta.

Questo San Valentino punta sul tech: Echo Pop, Kindle Scribe e gli altri prodotti Amazon sono la scelta migliore

Echo Pop

Lo smart speaker di ultima generazione è compatto e anche molto bello da vedere con il suo design emisferico. È piccolo da stare bene ovunque ma non rinuncia né alla potenza né alla versatilità di Alexa. Basta un comando vocale per riprodurre musica, ascoltare le ultime notizie e/o le previsioni meteo, e anche accendere le luci di casa.

Kindle Scribe

Il primo Kindle di Amazon sia per la lettura che la scrittura. Oltre a ricreare la sensazione di un libro da sfogliare, questo dispositivo include la Penna Basic che restituisce la stessa esperienza d’uso di una penna “tradizionale”. A partire dal suono quando si scrive.

Echo Show 15

Con il suo schermo Full HD da 15,6″, l’Echo Show 15 è l’ideale anche da montare a parete. Nel giorno di San Valentino può essere usato per preparare una squisita cena tenendo a portata di mano la ricetta, oppure per creare l’atmosfera giusta con video a tema o playlist con le canzoni del cuore.

Echo Auto 2

C’è un viaggio su quattro ruote in programma? In auto non può di certo mancare Echo Auto 2, con il quale riprodurre musica e podcast in streaming. E poi, ovviamente, c’è Alexa.

Fire TV Stick 4K Max

Dopo la cena (o al suo posto), una bella maratona della serie TV preferita o un bel film da gustarsi insieme. In questo caso è d’aiuto il Fire TV Stick 4K Max, il dispositivo con risoluzione 4K Ultra HD e audio Dolby Atmos che offre un’esperienza visiva e audio senza rivali.

