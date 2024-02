Sanremo 2024, oggi la finale: ecco come vederla all'estero

Stasera, al Teatro Ariston, andrà in scena la finale di Sanremo 2024, con la diretta televisiva su Rai 1 e il live streaming su RaiPlay a partire dalle 20:45 circa, subito dopo la fine di PrimaFestival.

All’estero la finale di oggi del Festival di Sanremo 2024 si potrà vedere in mondovisione su Rai Italia e in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma online della Rai saranno disponibili anche le clip delle canzoni e dei momenti più interessanti della serata, ma solo per un periodo limitato.

La visione di Sanremo 2024 su RaiPlay all’estero è infatti un’eccezione, dato che tutti gli altri contenuti del servizio streaming sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche. Le persone che abitano all’estero, desiderose di rivedere l’ultimo Sanremo anche più in là col tempo, avranno la necessità di attivare una VPN, in modo da accedere alla piattaforma e fruire liberamente di tutti i contenuti.

La migliore è NordVPN, grazie a una velocità della connessione Internet più veloce della concorrenza e di tutta una serie di funzionalità che la rendono più sicura rispetto alle altre VPN disponibili sul mercato.

Come vedere la finale di Sanremo 2024 all’estero

Dunque, per vedere la finale di Sanremo 2024 all’estero occorre sintonizzarsi su Rai Italia o scaricare l’app RaiPlay.

Se poi si volesse rivedere tra qualche tempo l’ultima serata o una clip in particolare della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, allora occorrerà fare affidamento su una VPN: il servizio NordVPN è in offerta in queste ore a partire da 3,99 euro al mese, con 3 mesi extra in regalo e sconti fino al 63%.

Chi vince Sanremo 2024? I pronostici

Angelina Mango è la favorita numero uno per la vittoria dell’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo. La figlia del compianto Mango è in cima alle preferenze dei più importanti bookmaker italiani (Snai, Sisal ed Eurobet). Secondo i pronostici, gli altri due contendenti al successo finale sono Geolier, che ha trionfato nella serata delle cover tra i fischi del pubblico dell’Ariston, e Annalisa, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.