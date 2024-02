Sanremo 2024, prima serata: scaletta + ospiti e come vederlo dall'estero

Oggi prende il via Sanremo 2024 con la prima serata. Gli utenti che sono all’estero per vedere il Festival di Sanremo devono scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN per superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Il miglior servizio oggi disponibile è NordVPN, che garantisce un IP italiano privato per aggirare il blocco imposto dai fornitori di rete nazionale sui contenuti dei servizi in streaming. In queste ore il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese, con sconti fino al 63% e 3 mesi extra in regalo.

Detto questo, scopriamo ora la scaletta dei cantanti e gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2024.

La scaletta dei cantanti della prima serata di Sanremo 2024

Questa la scaletta della prima serata di Sanremo 2024, con tutti e 30 i cantanti in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Nel momento in cui scriviamo, non è ancora stato reso noto l’ordine di esibizione (aggiorneremo la scaletta con l’ordine esatto non appena verrà comunicato):

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

BNKR44 – Governo Punk

Clara – Diamanti Grezzi

Dargen D’Amico – Onda Alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa Mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Mannini – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Renga e Nek – Pazzo di te

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’Amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Gli ospiti della prima serata

Marco Mengoni sarà il super ospite musicale della prima serata. Il vincitore di Sanremo 2023 vestirà anche i panni di co-conduttore. Sul palco, in qualità di ospite, salirà poi Edoardo Leo: l’attore, sceneggiatore e regista italiano sarà in onda su Rai dall’8 aprile con una serie in sei puntate intitolata Il Clandestino.

Come vedere la prima serata di Sanremo 2024 in streaming dall’estero

