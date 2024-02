Scegli bene al momento del rinnovo della polizza RC Auto

Migliaia di automobilisti si lasciano attrarre dai prezzi stracciati proposti da compagnie assicurative online semi-sconosciute, per poi rimanere scottati in occasione del primo incidente: assistenza clienti pari allo zero, impossibilità di interfacciarsi con una persona fisica, difficoltà nel muovere i primi passi dopo un sinistro stradale.

La primavera si avvicina a grandi passi, e con essa il momento del rinnovo di numerose polizze RC Auto. La scelta giusta è affidarsi a una compagnia fidata, in grado di offrire un’assicurazione completa di tutti i servizi, con una gestione moderna della pratica e dei relativi documenti. A questo proposito segnaliamo l’offerta di Allianz, partner ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi.

Come calcolare un preventivo per la polizza RC Auto con Allianz

Per richiedere un preventivo per la propria polizza RC Auto con Allianz occorre prima di tutto collegarsi alla pagina dedicata alla nuova promozione in corso. Fatto questo, inserisci il numero di targa del veicolo che intendi assicurare, la data di nascita del proprietario e l’indirizzo e-mail. Inseriti i dati richiesti, pigia sul pulsante Fai un preventivo per conoscere il prezzo offerto da Allianz.

Il contratto base prevede tutte le coperture minime previste dalla legge, vale a dire i massimali RC Auto minimi, la guida libera e il pagamento del premio assicurativo in un’unica soluzione. Tale contratto può poi essere integrato dal cliente in ogni momento selezionando una o più garanzie accessorie tra quelle messe a disposizione.

Il calcolo del preventivo effettuato sul sito ufficiale di Allianz è gratuito e senza impegno.

