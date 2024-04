Scegli ING: canone, prelievi e bonifici gratuiti per un anno

Attraverso l’offerta del Conto Corrente Arancio in combinazione con il Modulo Zero Vincoli, ING propone una soluzione tagliata su misura per coloro che desiderano liberarsi delle spese superflue e godere di una maggiore trasparenza e convenienza nella gestione delle finanze. Con ING, infatti, ottieni canone, prelievi e bonifici completamente gratuiti per un anno intero.

I dettagli dell’offerta

La proposta si distingue innanzitutto per l’eliminazione del canone mensile nel primo anno di apertura del conto, un beneficio non da poco che si colloca in netto contrasto con la prassi di molti altri istituti bancari che gravano i loro clienti con costi fissi. Oltre a ciò, ING va oltre, offrendo prelievi gratuiti presso qualsiasi sportello ATM sia in Italia che in Europa, un vantaggio particolarmente prezioso per chi viaggia frequentemente o per chi desidera semplicemente evitare costi aggiuntivi nel quotidiano ritiro di contanti.

Per quanto riguarda le operazioni bancarie più comuni, come i bonifici SEPA, ING offre la possibilità di eseguirli senza limiti fino a un importo di 50.000€, un servizio che certamente apprezzeranno coloro che necessitano di effettuare trasferimenti di denaro frequenti o di elevato importo senza doversi preoccupare di costi aggiuntivi.

Ma l’offerta di ING non si ferma qui. Ai suoi clienti, l’istituto bancario offre anche una carta di debito completamente gratuita, l’eliminazione delle spese per il pagamento di bollette come MAV, RAV, F24 e per le ricariche telefoniche, oltre alla disponibilità di un modulo di assegni gratuito all’anno. Tutti questi servizi vanno a comporre un pacchetto estremamente competitivo che risponde alle esigenze di chi cerca una gestione finanziaria senza pensieri, supportata da un servizio clienti accessibile sia online che telefonicamente, sempre pronto ad assistere in caso di necessità.

La convenienza di scegliere ING si manifesta anche attraverso esempi pratici di risparmio quotidiano. Ad esempio, effettuando quattro prelievi mensili di 100€ ciascuno, si potrebbe risparmiare fino a 48€ all’anno in commissioni di prelievo, mentre per due bonifici mensili di 50€ l’importo del risparmio annuale potrebbe raggiungere i 24€. Considerando anche l’assenza di un canone annuale, che presso altri istituti potrebbe arrivare fino a 120€, il risparmio totale potrebbe ammontare a 192€ in un anno.