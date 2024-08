Scegli la protezione totale di Norton Ultra VPN con antivirus a prezzo scontato

Una VPN premium a pagamento è indispensabile se si vuole navigare online in forma anonima e in tutta sicurezza. Se a questa si vuole aggiungere la protezione in tempo reale di un antivirus è spesso necessario affiancare un secondo prodotto software con tutti i relativi costi che ne derivano. Norton ha la risposta perfetta e conveniente a questa esigenza, ovvero la sicurezza totale di Norton Ultra VPN. Si tratta di un pacchetto completo che affianca tutti i vantaggi di Norton Secure VPN alla protezione antivirus che mantiene il PC o altri dispositivi costantemente al riparo da malware, hacking e truffe di ogni genere.

Sicurezza al top con Norton Ultra VPN e la protezione antivirus in tempo reale

Norton Ultra VPN ha il duplice vantaggio della velocità e dell’affidabilità. La trasmissione dei dati avviene infatti in forma criptata e l’indirizzo IP dell’utente rimane anonimo. Inoltre, grazie all’efficiente rete di server di Norton le prestazioni non vengono penalizzate, per cui è possibile navigare, guardare contenuti in streaming e giocare online senza problemi di blocchi, buffering o picchi di latenza elevati.

La VPN Norton impedisce il tracciamento delle attività e lavora in sinergia con la protezione antivirus. Quest’ultima protegge in tempo reale tutti i dispositivi impedendo l’installazione di virus, trojan o altri malware. Le macchine sono inoltre al riparo dagli attacchi di phishing e dai pericolosi attacchi ransomware. Norton Ultra VPN include infine il monitoraggio dei dati dell’utente nel caso in cui questi dovessero finire nel dark Web, ma particolarmente utile è anche il gestore delle password progettato per creare, memorizzare e gestire le credenziali d’accesso in maniera sicura.

Attivare oggi Norton Ultra VPN con antivirus consente di beneficiare di uno sconto fino al 68%. Grazie alla promozione, Norton Ultra VPN con sicurezza costa 29,99 euro per il primo anno, mentre l’offerta Norton VPN Plus pensata per la protezione di tutta la famiglia ha un costo di 34,99 euro sempre per il primo anno.