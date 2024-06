Scegli le offerte a vita di pCloud per svuotare la memoria dei tuoi dispositivi

Sarà capitato anche a te di essere costretto ad eliminare da qualche dispositivo un bel po’ di file per svuotare la memoria quasi piena. Magare ti è rimasto il rimorso di aver dovuto cancellare qualche foto delle vacanze o qualche video. Se stai pensando di acquistare qualche memoria esterna per salvare i dati, ripensaci. Adesso c’è di meglio: il cloud storage. Tra i tanti disponibili, il nostro preferito è pCloud, perché è sicuro e offre ampi spazi di archiviazione a prezzi scontatissimi.

Potrai aggiungere file come documenti, foto o video, con pCloud che li sincronizzerà su tutti i tuoi dispositivi, come computer, smartphone e tablet. Un altro suo punto forte è la crittografia lato client, che protegge i dati e garantisce che solo tu possa accedervi. Parliamo degli sconti: arrivano fino al 37% su tutti i piani a vita! Leggi di seguito per conoscere i dettagli.

Offerte a vita pCloud per svuotare la memoria dei tuoi dispositivi

Oltre alla comodità di accesso ai file da ogni tipologia di dispositivo connesso alla rete, pCloud ti consente di condividerli con altri utenti attraverso link diretti o inviti. Inoltre, in caso di danni o furto del dispositivo, i tuoi dati resteranno al sicuro sempre. Ciò grazie ai backup automatici di file e cartelle.

pCloud è il mix perfetto di sicurezza, accessibilità e facilità d’uso. Le offerte attualmente disponibili sono un vero affare. I piani annuali, grazie allo sconto del 17%, sono già molto convenienti. Tuttavia, le offerte a vita sono insuperabili: 500GB a 199 euro, 2TB a 399 euro e 10TB a 1.190 euro. Questi prezzi si intendono già scontati, ovviamente.

Se quindi vuoi svuotare la memoria dei tuoi dispositivi una volta per tutte, pCloud è la strada da percorrere. Seleziona l’offerta che fa per te e preparati a non dover mai più cancellare i tuoi preziosi file.