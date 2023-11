Sconto Black Friday NordVPN: risparmi il 69% e hai 3 mesi EXTRA

Il Black Friday è alle porte e c’è un’offerta da NordVPN che non puoi lasciarti sfuggire. Con uno sconto incredibile del 69% sul piano biennale, oltre a tre mesi extra completamente gratuiti, stai per ottenere la sicurezza di cui hai bisogno e le funzionalità che ami di più.

NordVPN in offerta per il Black Friday: scopri i vantaggi

Immagina di poter godere dello streaming dei tuoi contenuti preferiti senza alcun rallentamento o interruzione su tutti i tuoi dispositivi, ovunque tu sia. Con NordVPN, non ci sono limiti di larghezza di banda o velocità che possano fermarti. La tua esperienza di streaming sarà impeccabile, senza compromessi.

La configurazione di una VPN può sembrare complicata, ma con NordVPN è un gioco da ragazzi. Bastano pochi clic per iniziare: ottieni il tuo piano, registrati e premi il pulsante “Connessione Rapida” per scegliere il server migliore per le condizioni della tua rete. Facile come bere un bicchiere d’acqua.

La crittografia di nuova generazione, A-256, assicura che i tuoi dati online siano al sicuro, anche quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre, la funzione Threat Protection di NordVPN fornisce un livello di sicurezza extra, analizzando i download alla ricerca di malware, bloccando i tracker e nascondendo fastidiose pubblicità.

La politica di no-log di NordVPN è rigida e trasparente. Nessuna raccolta né memorizzazione delle tue informazioni private, come larghezza di banda utilizzata, log di traffico, indirizzi IP o dati di navigazione. La tua privacy è al sicuro.

E cosa dire della comodità? Un solo account ti consente di proteggere sei dispositivi, utilizzando NordVPN su tutti i sistemi operativi e browser. Se vuoi aggiungere un livello extra di sicurezza, installa NordVPN sul tuo router per proteggere tutta la tua rete domestica.

Non farti sfuggire l’opportunità di ottenere NordVPN con il 69% di sconto sul piano biennale e tre mesi extra completamente gratuiti. La sicurezza online non è mai stata così conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.