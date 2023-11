Sconto dell’80% su Surfshark VPN: un'offerta da non perdere!

Ecco la nuova offerta da parte Surfshark VPN in occasione del Black Friday: accesso al piano One+ al prezzo speciale di 3,99 euro al mese per 2 anni, grazie allo sconto del 80% sul prezzo di listino.

Inoltre, se opti per questa promozione riceverai 5 mesi extra di servizio in omaggio. Il totale per 29 mesi (2 anni + 5 mesi gratuiti) ammonta a 115,71 euro.

Finito il periodo promozionale, avrai la libertà di decidere se rinnovare l’abbonamento o disdire senza alcun costo.

Proteggi la tua privacy online con Surfshark VPN

Il pacchetto promozionale del piano Surfshark One+, disponibile a 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi e arricchito da 5 mesi aggiuntivi gratuiti, offre non solo una VPN veloce e sicura ma anche due funzionalità essenziali per un’esperienza utente migliorata: blocco pop-up pubblicitari e dei cookie e protezione completa da spyware e malware.

Questo ti consentirà di navigare in modo completamente anonimo e di godere di un’esperienza web priva di pubblicità indesiderate e di pericolo virus.

Se desideri garantirti una protezione online meno costosa, prendi in considerazione il piano Surfshark One, attualmente scontato dell’85%, al prezzo promozionale di 2,69 euro al mese per un periodo di 2 anni.

Il piano One include una protezione antivirus attiva 24/7 e una sicurezza avanzata della webcam. Approfitta subito dell’offerta limitata di Surfshark VPN, che garantisce un considerevole sconto dell’85% sul piano Starter di due anni e include 4 mesi aggiuntivi in omaggio.

Infine, il piano base di Surfshark VPN: Starter. Lo sconto è dell’86%, che fa scendere il costo mensile a 1,99 euro. Anche per questo piano sono previsti mesi extra gratuiti, che sono tre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.