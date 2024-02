Compatibile con gli smartphone con sistema operativo Android (6.0 o versioni successive), il Samsung Galaxy Watch4 è oggi lo smartwatch che consigliamo di acquistare. Principalmente per i seguenti motivi: la qualità garantita da Samsung, l’insieme delle funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica e lo sconto a dir poco clamoroso del 52% attivo ora su Amazon.

Con l’offerta odierna, quindi, l’indossabile del gigante sudcoreano costa solo 129,99 euro, spedizione compresa. È l’affare del giorno? Sì, certo che sì.

Con il Samsung Galaxy Watch4 fitness e e benessere sono al primo posto: risparmia il 52% su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 è un dispositivo smart indossabile che monitora costantemente la tua salute e il tuo benessere. Tuttavia, è uno smartwatch che ti aiuta anche a connetterti con gli altri, a rimanere informato/a e divertirti. Comunica infatti con tutte o quasi le applicazioni installate sullo smartphone con cui è abbinato e ti mostre le notifiche di app come WhatsApp, TikTok, Facebook e così via.

Per quanto riguarda salute e attività fisica, puoi controllare il tuo punteggio BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) in qualsiasi momento toccando i due pulsante laterali. I sensori integrati, poi, ti consentono di effettuare ben 2400 letture in 15 secondi, fornendoti così misurazioni sulla massa grassa, muscolare e idrica del tuo corpo. E poi sono tantissime le attività sportive supportate, dal nuoto al jogging.

E ancora, i sensori ECG integrati possono misurare la frequenza cardiaca in tempo reale, così da informarti su eventuali letture anomale rilevate. Tutti i dati, poi, possono essere inviati ad uno smartphone compatibile così da poter essere consultati in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l’ossigenazione nel sangue (SpO2), il Galaxy Watch4 la misura ogni secondo. Così come la respirazione e la qualità del sonno, fornendoti dati che possono aiutarti a regolare le abitudini del sonno in modo da dormire meglio, ad esempio.

Quello di Samsung è uno smartwatch (da 40mm in questo caso) completo e ideale tanto per l’attività fisica e la salute quanto per l’integrazione con lo smartphone per la ricezione di notifiche.