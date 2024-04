SCONTO sui realme Buds Air 5 Pro, gli auricolari che battono gli AirPods

Permettersi un paio di auricolari wireless di gran livello non presuppone per forza di cose una spesa dispendiosa. A dimostrarlo sono i nuovi Buds Air 5 Pro di realme, azienda che con la sua grande crescita in Europa sta ottenendo grandi grandi traguardi. Oltre ai tanti smartphone performanti che lancia ogni anno, oggi è il turno di queste piccole cuffiette Bluetooth.

In casa realme hanno pensato a tutto: il design è davvero singolare e affascinante, la batteria dura un’infinità e c’è anche la cancellazione attiva del rumore. Se a tutto questo poi si aggiunge anche un prezzo vantaggioso, questi auricolari diventano il prodotto da acquistare per eccellenza. Grazie al 15% di sconto attivo, ecco un prezzo finale di 62,99 € con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione in tre giorni.

Gli auricolari perfetti sono quelli di realme, su Amazon ecco i Buds Air 5 Pro

I nuovi realme Buds Air 5 Pro sono gli auricolari del momento, quelli che con un prezzo esiguo riescono a conciliare insieme tutte le migliori specifiche. Si parte innanzitutto con un design difficilmente riscontrabile su altri prodotti in quest’ambito: l’ergonomia è il punto di forza, in quanto queste cuffiette si adattano perfettamente ai padiglioni auricolari di ogni utente.

Altro punto di forza è sicuramente la cancellazione attiva del rumore che elimina i fastidi fino a 50 dB. Con l’audio spaziale a 360°, la tecnologia Boost Dual Drivers utile per avere un suono premium e un’autonomia da ben 40 ore grazie alla custodia di ricarica, ecco che il quadro è completo.

Oggi lo sconto di Amazon su questi auricolari è del 15%: costano pertanto solo 62,99 € con spedizione gratuita e due anni di garanzia.