Sconto sul PC portatile da 16" con 16 GB di RAM, c'è il coupon

Computer portatili di altissimo livello sono disponibili su Amazon ogni giorno e molto spesso si compie un errore: valutare solo i brand più famosi. A tal proposito oggi la grande proposta riguarda un portatile di gran qualità, ovvero quello di Acemagic.

Gli utenti si ritroveranno al cospetto di un dispositivo con tutte le caratteristiche tecniche al loro posto. Non manca infatti l’apporto dell’hardware così come non manca quello del design, di ultima generazione e molto solido grazie ai materiali utilizzati. Il portatile in sconto oggi arriva a scendere del 5% e di ulteriori 70 € grazie al coupon da applicare in pagina. In questo modo il prezzo sarà di soli 309,98 €.

Il PC portatile di Acemagic costa meno del solito, le specifiche

A bordo di questo computer portatile gli utenti trovano uno schermo da 16″ con risoluzione in full HD. Oltre a questo non manca l’apporto di un ottimo processore che è l’Intel N95, in grado di portare la potenza a 3,4 GHz. Di fianco ecco 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD interno per l’archiviazione.

Oltre a questo c’è anche una webcam incorporata in alta definizione e tante possibilità di connettività grazie alle molteplici porte.

Molti utenti spesso non si fidano di acquistare dei computer che non appartengono a marchi conosciuti. In questo caso non bisogna fare questo errore, siccome il prodotto del brand Acemagic è uno dei migliori nella sua categoria anche in virtù del prezzo che offre.

Parliamo infatti di un portatile dotato di uno schermo molto ampio, di una grande memoria veloce e soprattutto di un design al passo con i tempi. Oggi lo sconto del 5% trova ulteriore appoggio in un coupon da 70 € che va applicato nella pagina di acquisto di Amazon. In questo modo il laptop costerà solo 309,98 € con un anno di garanzia e con la spedizione veloce entro il prossimo 31 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.