Sembra un articolo di un certo brand (che inizia con la “D”…), i cui prodotti però sono nettamente più costosi. Non ci sarà un pareggio in termini di qualità ed efficacia, ma sulla scopa elettrica wireless di Hisense si può investire senza il rischio di ritrovarsi con un prodotto inutile tra le mani.

Leggero, potente e dal design premium, l’aspirapolvere (2-in-1) oggi costa 79,99€ grazie allo sconto Black Friday e al coupon di 25€ offerto da Amazon. È un prezzo strepitoso che ha già convinto tanti utenti a procedere all’acquisto.

A metà prezzo la scopa elettrica wireless di Hisense: con lo sconto Black Friday, è tua a soli 79,99€

L’aspirapolvere senza fili Hisense HVC6133W è una scelta eccellente per coloro che cercano una prodotto versatile e potente che possa essere utilizzata per pulire una varietà di superfici.

Dal design leggero e maneggevole, grazie ai suoi 2,5 kg di peso, è facile da manovrare. È dotato, inoltre, di supporto di ricarica a muro che rappresenta una soluzione comoda e salva spazio. Leggero ma potente, l’aspirapolvere HVC6133W ha una potenza di aspirazione su due livelli grazie alla spazzola motorizzata e al motore alimentato da una batteria al litio che garantisce fino a 45 minuti di autonomia.

L’utilizzo è reso semplicissimo dal contenitore polvere senza sacchetto facile da svuotare e il filtro lavabile in acqua per una maggiore durata nel tempo.

Il prodotto firmato Hisense ha una doppia funzionalità: in un attimo può essere convertito in un aspirabriciole. Un elettrodomestico da mille risorse che permette di raggiungere anche gli angoli più remoti in modo rapido ed efficace.

Il tutto è reso ancora più semplice dalla presenza di sei Led sulla spazzola a livello del pavimento che permettono di individuare lo sporco e avere un’azione di aspirazione mirata.

Tra gli accessori inclusi troviamo una spazzola motorizzata, una spazzola per tappeti e una una bocchetta per fessure.

