Scopri Apple Music: 6 mesi gratuiti con i nuovi dispositivi Apple

Apple offre un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica: sei mesi gratuiti di Apple Music con l’acquisto di un iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei. Questa promozione permette di accedere a oltre 100 milioni di brani, senza pubblicità, con la possibilità di ascoltare musica online e offline su tutti i tuoi dispositivi Apple. Inoltre, Apple Music offre la straordinaria esperienza dell’audio spaziale in Dolby Atmos, che consente di immergersi in un suono avvolgente e multidimensionale.

Il processo per riscattare i sei mesi gratuiti di Apple Music è semplice e rapido, sia che tu abbia acquistato un nuovo iPhone, AirPods, HomePod o un dispositivo Beats.

Dispositivi idonei

I dispositivi idonei per questa offerta includono:

AirPods: Tutti i modelli, inclusi AirPods Pro, AirPods Max, e AirPods di seconda e terza generazione.

Tutti i modelli, inclusi AirPods Pro, AirPods Max, e AirPods di seconda e terza generazione. Beats: Vari modelli come Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, e Beats Solo Pro.

Vari modelli come Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, e Beats Solo Pro. HomePod: HomePod e HomePod mini.

HomePod e HomePod mini. iPhone: Tutti i modelli di iPhone.

Come attivare l’offerta per i dispositivi audio

Aggiorna il tuo dispositivo: Assicurati che il tuo iPhone o iPad sia aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS. Connetti il dispositivo: Collega il tuo nuovo dispositivo audio idoneo (AirPods, HomePod o Beats) al tuo iPhone o iPad. Apri Apple Music: Lancia l’app Apple Music sul tuo dispositivo. Se l’offerta non compare immediatamente, controlla nella sezione Home. Attiva l’offerta: Tocca “Ottieni 6 mesi gratis” per iniziare subito ad ascoltare Apple Music.

Per iPhone

Accendi il nuovo iPhone: Effettua l’accesso con il tuo ID Apple. Apri Apple Music: Assicurati che il tuo iPhone sia aggiornato all’ultima versione di iOS. Attiva l’offerta: L’offerta dovrebbe apparire automaticamente all’apertura dell’app. Se non compare, cercala nella sezione Home e tocca “Ottieni 6 mesi gratis”.

Per provare Apple Music gratuitamente clicca qui.