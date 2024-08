Scopri Aruba Cloud: 1 anno di servizi gratuiti per nuovi clienti

Aruba Cloud offre un’opportunità imperdibile per nuovi clienti, mettendo a disposizione un credito fino a 100 € per provare i propri servizi cloud. Questa iniziativa è ideale per aziende, professionisti e privati che vogliono esplorare le soluzioni cloud di Arubasenza alcun costo iniziale.

Come funziona l’offerta

Se sei un nuovo cliente, puoi creare un account gratuito in pochi minuti e ricevere un credito di 100 € se sei un’azienda, oppure di 20 € se sei un cliente privato. Attivare l’account è semplice: basta inserire un metodo di pagamento valido, come una carta di credito o un account PayPal, che sarà utilizzato solo una volta esaurito il credito assegnato.

Il credito sarà disponibile per un anno dall’attivazione dell’account. Durante questo periodo, puoi utilizzare i servizi cloud di Aruba fino ad esaurimento del credito. Al termine dell’anno, se il credito non sarà utilizzato, l’account verrà cancellato automaticamente.

L’iniziativa è rivolta a utenti privati, aziende e professionisti che registrano un metodo di pagamento valido con autoricarica attiva. I nuovi clienti e quelli che hanno un account Aruba attivo per servizi diversi dal Cloud possono ricevere il credito di 20 € (privati) o 100 € (aziende e professionisti).

Come attivare l’account gratuito

Crea il tuo account: Registrati sul sito di Aruba Cloud. Aggiungi un metodo di pagamento: Scegli tra carta di credito o PayPal. Mettici alla prova: Attiva uno o più prodotti cloud utilizzando il credito gratuito.

Soluzioni Cloud disponibili con il credito gratuito

Aruba Cloud Server : Massima scalabilità, traffico illimitato e costi sempre sotto controllo.

: Massima scalabilità, traffico illimitato e costi sempre sotto controllo. Database as a Service : Gestione sicura dei database relazionali in cloud.

: Gestione sicura dei database relazionali in cloud. Cloud VPS : Ampia scelta di configurazioni, tecnologia di ultima generazione e convenienza.

: Ampia scelta di configurazioni, tecnologia di ultima generazione e convenienza. Container as a Service : Tutti i vantaggi della tecnologia container.

: Tutti i vantaggi della tecnologia container. Cloud Object Storage : Archiviazione ideale per grandi quantità di dati.

: Archiviazione ideale per grandi quantità di dati. Load Balancer : Distribuzione del carico di lavoro tra due o più cloud server.

: Distribuzione del carico di lavoro tra due o più cloud server. Cloud Backup : Conservazione sicura dei dati.

: Conservazione sicura dei dati. Virtual Switch: Connessione di due o più server in una rete privata.

Per conoscere l’offerta completa di Aruba Cloud clicca qui,