Scopri come avere un dispositivo Apple gratis con SelfyConto

Selfy Conto di Banca Mediolanum propone un’offerta irrinunciabile per chi è interessato ad avere un dispositivo Apple in regalo. Stiamo parlando della possibilità di ottenere gratis un iPhone 15, un iPad 10 Gen. o un Apple Watch SE partecipando all’iniziativa “Presenta un amico” di Banca Mediolanum. La promo è davvero molto vantaggiosa e diventa ancora più allettante se si considera che è abbinata a SelfyConto, il conto online a canone zero con tanti vantaggi che consente, tra le altre cose, di pagare, investire e gestire il proprio denaro nella massima semplicità e trasparenza.

Scegli SelfyConto e puoi avere gratis un iPhone 15

L’iniziativa di Banca Mediolanum prevede che il cliente presenti degli amici. Questi dovranno a loro volta attivare SelfyConto o un conto Mediolanum e poi effettuare alcune operazioni entro 4 mesi dalla data di adesione. Le operazioni valide sono ad esempio l’accredito sul conto corrente dello stipendio o della pensione, oppure la registrazione di addebiti per almeno 500 euro al mese per 3 mesi dall’apertura del conto.

Il programma a premi “Presenta un amico” prevede che per avere in regalo un iPhone 15 si debbano presentare sei amici. Per ottenere un iPad 10 Gen. servono invece quattro amici, mentre per accaparrarsi un Apple Watch SE bastano appena due amici.

Ricordiamo che scegliere SelfyConto non comporta alcuna spesa. Come detto, infatti, il conto è a canone zero per il primo anno per tutti i nuovi clienti e rimarrà a costo zero per i clienti under 30 finché non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età. Banca Mediolanum include in SelfyConto anche una carta di debito, anch’essa gratuita per il primo anno, che permette di effettuare prelievi illimitati senza costi all’interno dell’area Euro. Ci sono inoltre bonifici gratuiti e addebiti delle utenze domestiche, ricariche telefoniche e pagamenti F23, F24, MAV e RAV senza spese di commissione.