Scopri Finom: il conto aziendale che ti premia con il 3% di cashback

Finom offre una soluzione su misura per liberi professionisti e aziende, distinguendosi con un’ offerta di conto corrente che integra fatturazione elettronica e una gamma di servizi per semplificare la gestione finanziaria aziendale.

IBAN Italiano in 24 ore

Il conto business Finom si può aprire online attraverso una procedura completamente digitale che permette di ottenere un IBAN italiano in sole 24 ore.

Carte fisiche e virtuali gratuite

Il conto include carte di debito VISA gratuite per il titolare e per il team. Queste carte possono essere emesse con la possibilità di impostare limiti di spesa, ricaricare o bloccare le carte con un semplice click. Inoltre, puoi utilizzare Apple Pay e Google Pay per una maggiore comodità.

Cashback fino al 3%

Finom premia le imprese con un cashback fino al 3% su tutte le spese aziendali. Sia che vengano pagati fornitori o acquistate attrezzature, le aziende possono ricevereun cashback fino al 3% sugli acquisti effettuati con la carta.

Gestione delle spese

Con Finom, tenere sotto controllo le spese aziendali diventa semplice. La piattaforma offre strumenti avanzati di expense management per monitorare tutte le transazioni del team, garantendo una gestione finanziaria efficiente e trasparente.

Fatturazione elettronica integrata

Il conto integra tra i suoi servizi anche un sistema di fatturazione elettronica. La piattaforma consente di emettere, inviare e gestire le fatture in modo semplice e veloce. Inoltre, consente di digitalizzare facilmente scontrini e ricevute, e categorizzare le spese per un monitoraggio accurato.

Promozione speciale: un mese di piano Premium a 0€

Finom offre la possibilità di provare gratuitamente il piano Premium per un mese. Iscrivendosi oggi, le aziende possono accedere a funzionalità avanzate senza costi, tra cui:

Utenti inclusi: 5

Portafogli inclusi: 3

Limiti di prelievo: € 2.000

Limite di pagamento con carta: € 100.000

Carte virtuali illimitate

Carte fisiche incluse: 15 (fino a 3 per utente)

SEPA in entrata/uscita e bonifici con addebito diretto: 100

Per provare gratuitamente Finom clicca qui.