Scopri i vantaggi di SelfyConto: canone azzerato, carta e prelievi gratuiti

Banca Mediolanum ha lanciato SelfyConto, conto corrente online pensato per le esigenze di chi cerca un’esperienza bancaria semplice, economica e sostenibile. Il punto di forza di SelfyConto è il canone azzerato: per sempre per i giovani under 30, e per il primo anno per tutti i nuovi clienti.

Vantaggi senza uguali, oltre il canone azzerato

Oltre al canone zero, SelfyConto offre una serie di altri vantaggi:

Carta di debito gratuita in PVC riciclato al 100%.

in PVC riciclato al 100%. Prelievi gratuiti in tutta l’area Euro.

in tutta l’area Euro. Bonifici SEPA online gratuiti.

Addebito diretto delle utenze gratuito.

Gestione del conto completamente online tramite app.

tramite app. Pagamenti tramite CBILL e PagoPA con un unico QR Code.

con un unico QR Code. Accesso a 24 mercati mondiali per il trading online.

A dirla tutta, SelfyConto è pensato proprio per gli under 30, visto che non pagano il canone fino al compimento del 30° anno di età. L’apertura di porta via soli pochi minuti. Devi tenere a portata di mano un documento d’identità e il tuo codice fiscale.

Oltre alle tradizionali funzioni di un conto corrente, puoi:

Investire in Borsa sui principali mercati mondiali.

sui principali mercati mondiali. Richiedere un prestito personale.

personale. Attivare un conto deposito per mettere al sicuro i tuoi risparmi.

per mettere al sicuro i tuoi risparmi. Aprire un conto trading per operare sui mercati finanziari.

SelfyConto è quindi un’opzione molto vantaggiosa per tanti motivi. Il canone azzerato, la carta gratuita e i prelievi gratuiti rendono questo conto la scelta ideale per giovani. Apri il conto oggi stesso e inizia subito a gestire il tuo denaro in modo semplice, economico e sostenibile.