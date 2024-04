Che tu stia cercando prestazioni di alto livello, illuminazione personalizzabile o semplicemente un ottimo rapporto qualità-prezzo, sei nel posto giusto. Con le offerte della Gaming Week di Amazon troverai sicuramente la tastiera adatta alle tue esigenze. Ecco quelle davvero imperdibili.

Le tastiere da acquistare in offerta durante la Gaming Week di Amazon

È una delle più apprezzate tastiere da gaming di fascia media e oggi costa meno del previsto con lo sconto Gaming Week. Si tratta della Logitech G G213 Prodigy con LIGHTSYNC RGB, tasti retroilluminati, resistenza agli schizzi e tasti personalizzabili.

In promo c’è anche la Acer Nitro TKL, una tastiera con retroilluminazione (3 zone) e funzione anti-ghosting per 19 tasti. Essendo una TKL (quindi manca il pad numerico), la periferica è più compatta e di conseguenza anche più facile da trasportare.

Con la Gaming Week è un vero affare il bundle 792 Quadrox di Trust con tastiera retroilluminata, mouse, tappetino e cuffie con microfono. È un’ottima soluzione per chi cerca la qualità ad un prezzo conveniente.

La Logitech G G512 Carbon è una tastiera da gaming top di gamma con switch meccanici GX Brown, retroilluminazione LIGHTSYNC RGB, copertura superiore in alluminio e passthrough USB.

Concludiamo con la Logitech G G815, altra periferica di alta fascia. Si fa notare per l’eccellente qualità costruttiva, la retroilluminazione LIGHTSYNC RGB, per i 5 tasti G programmabili (lato sinistro) e per il profilo bassi dei tasti.