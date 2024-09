Scopri Maya Mobile: addio roaming con questo servizio innovativo

Cos’è una eSIM?

L’eSIM (embedded SIM) è un’evoluzione delle tradizionali schede SIM fisiche. Al contrario delle SIM che devono essere inserite manualmente nel dispositivo, l’eSIM è integrata direttamente all’interno del telefono, eliminando la necessità di acquistare o sostituire schede fisiche. Tutti i dati che normalmente risiedono su una SIM card vengono caricati via software, rendendo l’attivazione dei piani Maya Mobile quasi immediata.

L’eSIM come soluzione per i viaggiatori

Se viaggi spesso, sai quanto può essere complicato gestire i costi di roaming o cambiare SIM fisiche in ogni paese. Maya Mobile offre un’ampia copertura internazionale, permettendoti di passare facilmente da un piano dati all’altro, a seconda delle tue necessità. Basta scegliere un piano in base alla destinazione, scansionare il QR code per attivarlo e sei subito online con la miglior rete disponibile.

Vantaggi di scegliere Maya Mobile

Niente più SIM fisiche: Non c’è bisogno di acquistare o installare SIM. Tutto avviene virtualmente, direttamente sul tuo telefono.

Compatibilità universale: Funziona con un’ampia gamma di dispositivi compatibili con eSIM, eliminando i limiti delle SIM tradizionali.

Piani flessibili e personalizzabili: Che tu stia viaggiando in Europa, negli Stati Uniti o in Asia, Maya Mobile offre piani dati per ogni destinazione, tutti personalizzabili in base alle tue esigenze.

Sicurezza avanzata: Le connessioni Maya Mobile sono crittografate e sicure, perfette per chi desidera proteggere la propria privacy durante la navigazione in rete, specialmente quando si è in viaggio.

Per conoscere l’offerta completa di Maya Mobile clicca qui.