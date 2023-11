Scopri Nexi Mobile POS: attiva il servizio a soli 29 euro

Una delle peculiarità di Nexi è la possibilità di scegliere un sistema POS Mobile senza costi di attivazione o transazione per soli 29 euro, IVA inclusa.

Tuttavia, ciò che distingue veramente Nexi è la promozione dei micropagamenti, che elimina tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10€.

Questa promozione è particolarmente degna di nota perché consente agli utenti di evitare commissioni sulle piccole transazioni, rendendo Nexi un’opzione particolarmente attraente per coloro che effettuano frequentemente transazioni di basso valore.

Per chi possiede attività commerciali e cerca uno strumento efficiente per la gestione dei pagamenti, Nexi è la scelta migliore.

Il mercato è saturo di numerose opzioni, rendendo difficile determinare la scelta migliore. Tuttavia, Nexi si distingue come un’opzione affidabile per molte persone che cercano un POS in grado di semplificare la gestione dei pagamenti.

Le caratteristiche del MobilePOS Nexi

Utilizzando MobilePOS Nexi non dovrai pagare alcuna commissione per piccoli importi. La promozione sui micropagamenti consente inoltre di eliminare le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, su tutti i pagamenti effettuati con diverse carte europee si applica una commissione dell’1,89%.

A livello estetico, MobilePOS è un terminale compatto e leggero che offre la comodità di accettare pagamenti da qualsiasi luogo, sia dentro che fuori dal punto vendita.

Non sorprende che Nexi offra numerosi vantaggi, come la possibilità di effettuare transazioni da remoto grazie alla funzionalità pay-by-Link, nonché la possibilità di accettare pagamenti inviando un link ai clienti tramite SMS, e-mail e altri servizi.

Cerchi una soluzione semplice per la gestione dei pagamenti per la tua azienda? MobilePOS è la soluzione migliore, poiché che vanta una serie di funzionalità, tra cui zero canoni mensili e un tasso di commissione unico dell’1,89% per PagoBancomat e altre carte europee.

Inoltre, l’app gratuita Nexi consente la connessione perfetta al tuo smartphone. L’attivazione di questo servizio costa solo 29 euro.

