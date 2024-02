Scopri NOW: cinema, show, serie tv e sport a meno di quanto pensi

Sei sempre stato un appassionato dei contenuti Sky, ma non ti sei mai deciso ad attivare un abbonamento. Sai che con NOW, puoi avere l’accesso ai film, gli show, le serie TV e lo sport offerto da Sky in modo più flessibile e conveniente? Ebbene sì ci sono vari pacchetti che ti consentono di fare tutto questo. Ecco qualche dettaglio in più.

NOW, la piattaorma streaming di Sky, utilizza un sistema chiamato Pass. Questi pacchetti sono su misura, nel senso che sono suddivisi per tipologia di contenuti. C’è il Pass Entertainment, che ti da accesso a serie tv e show, quello Ententertainment + Cinema per vedere i film più attesi e poi c’è il Pass Sport per vedere gli eventi sportivi trasmessi anche su Sky. Oltre al costo, le offerte partono da 6,99 euro al mese, la forza di NOW è nella sua flessibilità e il suo essere accessibile da qualsiasi dispositivo. Non occorre avere impianti satellitari, box o decoder particolari: hai bisogno solamente di una connessione internet.

Cosa puoi vedere in streaming su NOW

Il catalogo di NOW è piuttosto ampio. Per questo ti invitiamo a visitare il sito per farti un’idea. Intanto ecco una panoramica di quello che puoi vedere a seconda dei Pass:

Pass Entertainment : tutte le serie tv presenti su Sky come Last of US, True Detective Night Country, La Favorita del Re; gli show più famosi come Masterchef, XFactor, 4 Ristoranti, Cucine da Incubo;

: tutte le serie tv presenti su Sky come Last of US, True Detective Night Country, La Favorita del Re; gli show più famosi come Masterchef, XFactor, 4 Ristoranti, Cucine da Incubo; Pass Entertainment+Cinema : tutte le serie tv e gli show più un vasto catalogo di grandi film (oltre 1000 titoli)

: tutte le serie tv e gli show più un vasto catalogo di grandi film (oltre 1000 titoli) Pass Sport: 3 partite di Serie A per ogni turno, l’intera Serie B, Serie C, le 3 Coppe Europee UEFA, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e molto altro.

Come puoi vedere intrattenimento senza limiti, a tua disposizione a partire da soli 6,99 euro al mese. L’attivazione è semplce, visita il sito, scegli il pass che fa per te e inizia a vivere l’emozione dei contenuti Sky in streaming, sul dispositivo che preferisci. Con NOW TV, l’intrattenimento di qualità è sempre a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.