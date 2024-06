Scopri quali sono le funzionalità innovative del conto Hype

Il conto HYPE rappresenta una rivoluzione nel mondo bancario, con le sue funzionalità innovative capaci di soddisfare anche i clienti più esigenti. Non stiamo parlando solo di un conto bancario digitale, ma di una piattaforma che integra tutto il necessario per la gestione del tuo denaro, dalla sicurezza agli strumenti di risparmio, passando per l’intrattenimento. Il tutto è gestito dall’app user-friendly che sembra quasi leggere nei tuoi pensieri.

Aprendo il tuo conto HYPE, non solo entri nel futuro bancario, ma ottieni anche un bonus di 5€ che, sia ben chiaro, non è la fine del mondo, ma resta comunque un extra ben accetto.

Funzionalità innovative di HYPE: un mondo di vantaggi

Con HYPE, potrai godere di un conto online con IBAN e una carta virtuale disponibile subito, ideale per gli acquisti sia online che dal tuo negoziante di fiducia. Tra le funzionalità innovative c’è il “Box risparmi”, un salvadanaio virtuale che ti aiuta a fissare e raggiungere obiettivi finanziari specifici. Puoi decidere di risparmiare per un viaggio futuro, tutto senza dover rompere l’amato porcellino.

Il vero asso nella manica è il cashback: guadagni fino al 10% sugli acquisti fatti tramite l’app. Così, spendi e risparmi contemporaneamente. E poi c’è la sezione Radar, una piccola sentinella che tiene d’occhio entrate e uscite del tuo conto.

Versatilità e sicurezza sono centrali: la carta può essere bloccata e sbloccata direttamente dall’app, e puoi inviare e ricevere denaro in tempo reale utilizzando solo il numero di telefono o l’email.

Se ti piace avere un servizio su misura, HYPE offre tanti piani, inclusi HYPE Next e HYPE Premium. Dai prelievi senza costi alle assicurazioni, passando per l’assistenza prioritaria, c’è un mondo di opzioni Premium pronte a coccolarti.

Insomma, con tutte queste funzionalità innovative, il conto HYPE non è solo un conto, ma la tua fidata spalla finanziaria. Prevediamo per te un futuro ricco e sereno!