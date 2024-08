Scopri Revolut, la carta ideale se sogni di viaggiare senza stress

Viaggi, vacanze e panorami mozzafiato. Tutto suona divinamente, vero? Se sogni di viaggiare senza stress, è importante avere una carta che ti permetta di fare acquisti senza preoccupazioni. Revolut è proprio questo tipo di carta, ottima sia in Italia che all’estero. Perché continuare a usare il caro vecchio conto principale quando puoi avere una prepagata che ti apre le porte ovunque vai?

Revolut Premium: il compagno di viaggio perfetto se sogni di viaggiare senza stress

C’è una promozione per tutti i nuovi utenti che riguarda Revolut Premium: tre mesi di prova gratuita. Questo piano offre vantaggi come zero commissioni sul cambio valuta e prelievi fino a 400 euro al mese. Al termine di questo periodo, potrai scegliere se continuare con il piano Premium a 9,99 euro al mese o passare al piano Standard, completamente gratuito.

Nel piano Premium sono comprese coperture assicurative utili quando sei in viaggio, come quella medica e quella sui voli in ritardo. Meritano di essere menzionati i RevPoints, un sistema di ricompense che ti permette di sfruttare ulteriori vantaggi.

Se il piano Premium non ti interessa, Revolut offre l’opzione a costo zero con il piano Standard. Certo, non avrai tutti i vantaggi di Premium, ma per chi viaggia di meno o ha esigenze più leggere, è una scelta eccellente.

Per registrarti a Revolut, devi entrare nel sito ufficiale, inserire il numero di telefono, cliccare sul link che ti è stato inviato via sms, scaricare l’app e procedere con la registrazione. Per accedere al piano Premium, devi prima attivare quello Standard e poi effettuare l’upgrade. Tutto qua!

Quindi, se sogni di viaggiare senza stress, Revolut è la carta prepagata che ti serve. Con vantaggi straordinari come prelievi gratuiti e zero commissioni sul cambio valuta, partire per un viaggio diventa ancora più piacevole.