Scopri i vantaggi di Selfyconto, il conto corrente senza canone

In fatto di conti correnti on line, SelfyConto è in questo momento uno dei servizi più interessanti presenti sul mercato. Sicurezza, affidabilità e facilità sono le tre caratteristiche principali del prodotto, il quadro si completa con una offerta che prevede canone di tenuta conto azzerato per il primo anno per tutti gli utenti e fino al compimento del 30esimo anno per gli under 30.

SelfyConto, inoltre, include una carta di debito MasterCard gratuita, con la quale è possibile prelevare contanti gratuitamente in tutti gli sportelli ATM dell’area euro. Il prodotto è offerto da Mediolanum, istituto bancario che non ha bisogno di presentazioni.

I vantaggi di SelfyConto

Come abbiamo detto, SelfyConto porta con sé tre caratteristiche vincenti: Sicurezza, affidabilità e facilità.

Sicurezza: SelfyConto è un conto corrente sicuro. Banca Mediolanum utilizza una serie di tecnologie e procedure per proteggere i dati e i soldi dei propri clienti, tra cui la Crittografia SSL: tutti i dati trasmessi tra il sito web di Banca Mediolanum e il cliente sono crittografati con crittografia SSL, che ne impedisce la lettura da parte di terzi. Affidabilità: i depositi in SelfyConto sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro per singolo cliente. Come detto, il prodotto porta la prestigiosa griffe Mediolanum. Facilità: bastano pochi minuti per chiedere il tuo SelfyConto (procedura accelerata con Spid), ma è semplice anche la gestione del conto corrente on line, grazie all’app dedicata per Android e IoS.

Perché conviene

Oltre al canone, alla carta di debito e ai bonifici SEPA in Italia e nell’area euro , con SelfyConto anche altre operazioni sono gratuite come:

Accredito dello stipendio o della pensione

Accredito di assegni

Ricariche telefoniche

Pagamenti con PagoBancomat

Pagamenti con Satispay

SelfyConto offre anche una serie di servizi digitali avanzati, come:

App per smartphone e tablet

Gestione del conto da web

Notifiche push sulle operazioni

Servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Scegli il tuo SelfyConto: ti aspetta un mondo di di vantaggi e convenienza.

