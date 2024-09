Se apri un conto Crédit Agricole hai 250 € di buoni Amazon

Ultimi giorni per poter sfruttare l’iniziativa di Crédit Agricole, che offre a tutti i nuovi clienti che aprono il conto online 250 € di buoni Amazon. C’è tempo fino a giovedì 5 settembre e per poter ottenere l’intera cifra è necessario rispettare delle condizioni. Oltre a questo, comunque il conto in questione è super conveniente, visto che si tratta di una soluzione a canone zero per i primi 9 mesi (poi azzerabile del tutto rispettando alcune condizioni). Ma andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Crédit Agricole: come ottenere i buoni Amazon

Partiamo innanzitutto dalle modalità e dalle condizioni per poter usufruire dei 250 euro di buoni Amazon:

Aprire il conto online sul sito di Crédit Agricole

sul sito di Crédit Agricole Sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettuare una spesa tra 500 e 1000 euro per avere i primi 100 euro di buoni

ed effettuare per avere i primi 100 euro di buoni Invitare i tuoi amici ad aprire il conto: ognuno di loro che lo farà utilizzando il tuo codice Promo ti porterà in dote 25 euro di buoni Amazon (fino ad un massimo di 6 amici). Così otterrai i restanti 150 euro.

In più, a disposizione hai ancora ulteriori 50 euro. Per averli, basta aderire al servizio Protezione Mobile di Crédit Agricole, un’assicurazione che protegge i tuoi dispositivi mobile in caso di furto o danno accidentale (costa solo 8 euro al mese).

Da menzionare anche la disponibilità immediata di una carta di credito American Express Oro, gratis per il primo anno.

Lo ribadiamo, non resta molto tempo: giovedì 5 settembre scadrà l’iniziativa. Non tergiversare: con questa soluzione della banca francese avrai un conto online a canone zero per 9 mesi (azzerabile del tutto se sei under 35 o se accrediti lo stipendio/pensione, se hai un dossier titoli attivo o un patrimonio superiore/uguale a 5mila euro), un consulente dedicato sia in filiale che a distanza e un’app smart e semplice da usare.