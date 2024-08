Se attivi TIM WIFI Casa online ora, non paghi l'attivazione

TIM ha lanciato una promozione molto allettante per coloro che desiderano attivare il servizio TIM WIFI Casa: basta attivare l’offerta online per non pagare i costi di attivazione. Costi che normalmente ammonterebbero a 39,90 €.

TIM WIFI Casa: i tre pacchetti di offerte

Questa offerta si suddivide in due principali pacchetti. Il primo, riservato ai clienti mobile TIM, include:

fibra ultraveloce fino a 2,5 Gbps;

chiamate illimitate;

il modem TIM HUB+ Executive;

un bonus di 5 euro mensili.

Il tutto a 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro. In questo pacchetto, i costi di attivazione, che normalmente sarebbero di 39,90 euro, sono completamente eliminati.

Il secondo pacchetto è rivolto ai nuovi clienti e offre le stesse condizioni del primo in termini di velocità della fibra e chiamate illimitate, ma senza il bonus mensile, mantenendo il prezzo di 29,90 euro al mese. Anche in questo caso, il costo di attivazione è azzerato.

Oltre a questo, TIM propone un pacchetto aggiuntivo, ovvero TIM WIFI Casa + TV. In sostanza, è possibile abbinare il servizio WiFi Casa con TIMVISION, che include pacchetti come Calcio e Sport Light, offrendo l’accesso a DAZN con la Serie A, o l’opzione TIMVISION Intrattenimento al costo mensile di 29,90 euro. In questo caso però il costo di attivazione si paga per intero. Queste opzioni permettono agli utenti di combinare il servizio internet ad alta velocità con contenuti di intrattenimento di alta qualità.

Per ulteriori dettagli e per procedere con l’attivazione, è possibile visitare il sito ufficiale dell’offerta di TIM WIFI Casa, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie e le opzioni di sottoscrizione delle varie offerte. Questa promozione rappresenta un’opportunità ideale per chi cerca un servizio internet veloce e affidabile con un costo iniziale azzerato.