Se cerchi una carta di credito, Credit Agricole è la scelta più vantaggiosa

Se devi scegliere una carta di credito, devi prima di tutto trovare la giusta offerta. Per tua fortuna c’è Crédit Agricole che rende tutto più semplice e vantaggioso con le sue proposte studiate apposta per farti vivere una vita più comoda e, perché no, anche più glamour.

Carta di credito Nexi Prestige e Nexi Classic: due soluzioni per chi sa cosa vuole

Crédit Agricole mette a disposizione le carte Nexi. Grazie alla funzione di addebito posticipato, il saldo viene pagato il 15 del mese successivo, regalandoti più libertà e meno ansia. Controllare le spese poi è semplice grazie all’App Nexi Pay. Potrai anche richiedere una carta aggiuntiva per i familiari, con limite di utilizzo condiviso.

La protezione antifrode 3D Secure rende ogni operazione super protetta. Ricevi notifiche istantanee per ogni spesa effettuata grazie al servizio di Alert, mentre il sistema Contactless ti permette di pagare senza strisciata. Puoi anche usare il tuo smartwatch per pagare con Garmin Pay, Fitbit Pay o SwatchPay. Per non parlare delle opzioni mobile come ApplePay, SamsungPay e GooglePay.

Il mondo delle carte di credito di Crédit Agricole si arricchisce con l’offerta di American Express. Goditi acquisti senza limiti prefissati, ma anche premi e sconti con Membership Rewards. L’App Amex ti permette poi di gestire tutto dal palmo della mano.

Ci sono altre sorprese. Se diventi cliente Crédit Agricole, puoi ottenere fino a 250 euro in buoni Amazon. Come fare? Semplice: richiedi la carta di debito e partecipa alla promozione “porta un amico”. Tutti i dettagli li trovi sul sito ufficiale della banca.

Crédit Agricole ti propone quindi una carta di credito adatta a qualsiasi esigenza, combinando convenienza, sicurezza e tante possibilità di premi. Cosa aspetti? Apri il conto e richiedila subito!