Segui le tue serie TV locali preferite da ovunque con una VPN

Uno dei problemi ricorrenti durante la bella stagione è non riuscire a seguire le proprie serie tv preferite quando si è in vacanza all’estero. Questo accade a causa delle restrizioni geografiche imposte dal proprio provider di rete, che blocca la visione dei contenuti delle piattaforme streaming, sia quelle gratuite che quelle a pagamento.

In questi casi la soluzione più efficace è dotarsi di una VPN, il servizio di rete virtuale privata che simula una connessione dal Paese desiderato. Se ad esempio si parte in vacanza negli Stati Uniti e alla sera ci si vuole rilassare con la visione di una serie su Netflix, è sufficiente attivare la VPN e connettersi a un server posizionato in Italia, così da far credere al provider dei servizi di rete di essere connessi dal proprio Paese.

Tra le migliori VPN in assoluto segnaliamo NordVPN, autentico punto di riferimento del settore grazie alla sua velocità di connessione e alle tante funzionalità di sicurezza e privacy online incluse nel proprio pacchetto. Al momento, i piani di due anni sono in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese.

Come seguire le serie TV locali preferite ovunque ci si trovi con una VPN

Ecco i passaggi da completare per le seguire le proprie serie televisive preferite in vacanza all’estero:

Attiva una VPN (NordVPN servizio consigliato) Scarica l’app del servizio VPN. Effettua l’accesso al tuo account con le credenziali usate in fase di registrazione. Vai alla lista dei server VPN disponibili. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia per superare il blocco geografico Apri l’app del servizio streaming che trasmette la tua serie tv. Goditi la visione della serie.