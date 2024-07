Sei alla ricerca di un nuovo iPad? Ci pensa SelfyConto!

Con SelfyConto di Banca Mediolanum, la gestione del denaro diventa semplice e pratica, con l’aggiunta di esclusivi premi Apple.

Infatti, grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere in regalo un Apple Watch invitando 2 amici a sottoscrivere un conto. Coinvolgendo 4 amici, si otterrà un iPad di decima generazione, mentre invitando 6 amici si riceverà in regalo un iPhone 15.

Caratteristiche di SelfyConto

Zero Canone per i giovani e il primo anno: SelfyConto offre un canone di tenuta conto gratuito per il primo anno a tutti i nuovi clienti. Per chi ha meno di 30 anni, il canone resta gratuito fino ai trent’anni, garantendo un risparmio significativo.

Prelievi Gratuiti in Area Euro: Preleva denaro senza alcun costo aggiuntivo in tutta l’area euro, un vantaggio notevole per chi viaggia spesso o necessita di contante frequente.

Le Carte di SelfyConto: comodità e personalizzazione

Carta di Debito Gratuita: Inclusa nel conto, la carta di debito è realizzata in PVC 100% riciclato, disponibile immediatamente in formato digitale. Sicura, comoda e sostenibile.

Carta di Credito personalizzabile: Scegli il colore, il circuito di pagamento (Visa o MasterCard) e personalizzala con una tua foto. La carta di credito di SelfyConto è unica come te.

Carta prepagata: Utilizzabile per acquisti online e in tutto il mondo, la carta prepagata è ricaricabile e offre elevati standard di sicurezza grazie agli Alert SMS e al MasterCard SecureCode™.

Un’App intuitiva e ricca di funzionalità

L’App Mediolanum consente di gestire tutte le operazioni bancarie con un semplice tocco. Offre pagamenti mobili tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e altri servizi. Le principali operazioni bancarie sono a costo zero, mentre il controllo delle spese è facilitato dallo spending control. Inoltre, l’app fornisce accesso a servizi di trading online e assicurazioni, rendendo la gestione delle finanze completa e intuitiva.

Servizi innovativi per ogni esigenza

SelfyConto include anche una serie di servizi innovativi, tra cui SelfyCare che offre polizze assicurative e SelfyCredit Instant, che permette di acquistare prodotti dal catalogo con finanziamenti a TAN 0 e TAEG 0, e richiedere prestiti personali in tempo reale tramite l’app, con importi da 2.000€ a 20.000€ e tassi competitivi.

Apertura del conto 100% online

Aprire SelfyConto è un processo rapido e completamente online. Sono necessari solo un documento d’identità, il codice fiscale, e un indirizzo email valido. È possibile identificarsi tramite SPID, bonifico o webcam.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui