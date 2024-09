Selfyconto: 5% annuo lordo su somme vincolate a 6 mesi, le svincoli quando vuoi

Investire nel conto Selfyconto di Banca Mediolanum potrebbe farti ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate per sei mesi. Potrai poi guardare i tuoi risparmi crescere senza che tu debba fare qualcosa. Vediamo i motivi per i quali dovresti aprire il conto e vincolare il tuo denaro.

Perché conviene il 5% annuo lordo di Mediolanum? Ecco i motivi

Primo, il rischio è basso. Grazie al Fondo interbancario di tutela dei depositi, i tuoi soldi sono al sicuro. Qualora la banca dovesse fallire, il Fondo interviene fino a 100.000 euro per risparmiatore.

Secondo, i rendimenti sono saliti. Non parliamo di percentuali elevate, ovviamente. Negli ultimi tempi, le offerte delle banche sono quasi quadruplicate per riportare i risparmiatori verso i conti deposito. Terzo, la fiscalità: il rendimento è soggetto alla ritenuta del 26%, mentre l’imposta di bollo è del 2 per mille.

Come ottenere il tasso di interesse del 5%? Devi andare al sul sito ufficiale di Banca Mediolanum e aprite il conto SelfyConto. Successivamente, devi accreditare il tuo stipendio. Questo è quanto!

Al di là di questa grande opportunità, SelfyConto conviene per altri motivi. Innanzitutto, il canone è a zero euro per il primo anno e fino ai 30 anni per gli Under 30. Poi, puoi scegliere tra diverse tipologie di carte (oppure averle tutte):

Mediolanum Card : è una carta di debito Mastercard anche in formato digitale;

: è una carta di debito Mastercard anche in formato digitale; Mediolanum Credit Card : carta di credito gratuita il primo anno con circuito a scelta tra Visa e Mastercard;

: carta di credito gratuita il primo anno con circuito a scelta tra Visa e Mastercard; Mediolanum Prepaid Card: carta prepagata Mastercard perfetta per gli acquisti online.

Il tasso d’interesse del 5% annuo lordo è un’offerta a tempo limitato. Quindi, apri il conto adesso se vuoi far lievitare i tuoi risparmi. Clicca sul bottone qui sotto e fai partire la procedura.