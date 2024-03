SelfyConto: accredita lo stipendio e ottieni il 5% sui depositi

SelfyConto è il conto corrente proposto da Banca Mediolanum che combina tecnologia, convenienza e sicurezza, ideale per chi cerca un’esperienza bancaria all’avanguardia.

Questo conto corrente è completamente digitale, e offre un tasso promozionale del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi a chi sceglie di accreditare lo stipendio.

La procedura di SelfyConto è semplice e può essere fatta completamente online con verifica dell’identità tramite SPID o webcam. Per quanto riguarda i costi, il conto è a canone zero per i primi 12 mesi e per gli under 30. Al termine del periodo promozionale è previsto un canone mensile di 3,75€, azzerabile rispettando alcune condizioni. Sono inoltre inclusi gratuitamente bonifici online e prelievi in area euro.

5% annuo lordo sui depositi

SelfyConto offre un tasso promozionale de 5% lordo annuo sui conti depositi a 6 mesi. L’offerta è valida fino al 31 marzo 2024 e riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, che accrediteranno lo stipendio e richiederanno entro il 30 giugno 2024 la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi.

Carte di pagamento

Il pacchetto include una carta di debito gratuita e sostenibile, realizzata in PVC 100% riciclato. La carta di debito è disponibile anche in formato digitale per un utilizzo immediato, inoltre, è possibile richiedere carte di credito o prepagate, personalizzabili con colore e foto.

Gestione tramite App

Un aspetto fondamentale di SelfyConto è la praticità. La banca mette a disposizione dei suoi clienti l’app Mediolanum, intuitiva e facile da usare, per gestire tutti i servizi bancari.

Servizi aggiuntivi

SelfyConto offre anche una serie di servizi disponibili in app, per rispondere ad ogni tipo di esigenza finanziaria. Tra questi troviamo prestiti personali, polizze assicurative come SelfyCare LifeProject e SelfyCare Travel e servizi di pagamento come Selfy PayTime.