SelfyConto è la scelta migliore se hai meno di 30 anni: ecco perché

Se si hanno meno di trent’anni e si è alla ricerca di un conto online sicuro e conveniente, segnaliamo SelfyConto, il conto corrente digitale di Banca Mediolanum a canone zero fino a 30 anni e per tutti per il primo anno, con prelievi gratuiti nei Paesi dell’Unione Europea. A questo poi si aggiungono le principali operazioni bancarie a costo zero, come gli addebiti delle utenze, i pagamenti F23, F24, RAV e MAV, più le ricariche telefoniche e i bonifici SEPA online.

Per aderire a SelfyConto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del conto su Banca Mediolanum. Se si dispone dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), l’apertura è ancora più rapida.

Perché scegliere SelfyConto se si hanno meno di 30 anni

In primis, il canone di SelfyConto è azzerato fino al compimento dei trent’anni, mantenendo gli stessi vantaggi offerti a tutti gli altri clienti. Un altro punto di forza è costituito dai prelievi gratuiti nei Paesi dell’Unione europea.

Inoltre, per i primi dodici mesi è possibile beneficiare anche di una carta di debito gratuita. A questo proposito, segnaliamo che la disponibilità della carta di debito a canone zero per i primi 12 mesi è garantita per tutti coloro che apriranno il conto entro il 31 marzo 2025.

Al di là poi della carta di debito, si possono richiedere anche altre due diverse carte: la Mediolanum Credit Card e la Mediolanum Prepaid Card. La prima è la carta di credito di Banca Mediolanum con canone gratuito per il primo anno e possibilità di scelta tra Visa o Mastercard. La seconda è invece la carta prepagata appartenente al circuito di pagamento Mastercard, ideale per gli acquisti in tutto il mondo e online.

Puoi aprire il conto online SelfyConto tramite questa pagina del sito ufficiale di Banca Mediolanum.