SelfyConto, il conto aperto in pochi minuti a portata di app

Sei stanco di lunghe code in banca e moduli infiniti da compilare? Vuoi un conto corrente semplice, veloce e completamente gestibile dal tuo smartphone? Allora SelfyConto è la soluzione che fa per te!

Con SelfyConto, aprire un conto corrente diventa un gioco da ragazzi. In pochi minuti, comodamente dal tuo divano, potrai diventare titolare e iniziare a gestire le tue finanze in modo intuitivo e sicuro.

Perché scegliere SelfyConto?

La velocità è uno dei principali vantaggi di SelfyConto. Dimentica le lunghe attese in filiale: con SelfyConto, l’apertura del conto avviene completamente online, in pochi semplici passaggi, rendendo l’intera procedura rapida e conveniente. Un altro punto di forza è la semplicità. L’app è stata progettata per essere intuitiva e facile da usare, anche per chi non è un esperto di tecnologia. Questo significa che potrai gestire le tue finanze con facilità, senza dover imparare complessi sistemi bancari.

SelfyConto è completamente digitale. Tutte le operazioni, dai bonifici ai pagamenti, possono essere effettuate direttamente dall’app, senza bisogno di recarti in filiale. Questo ti permette di gestire il tuo conto ovunque ti trovi, in qualsiasi momento. La sicurezza è una priorità. Garantisce la massima protezione per le tue operazioni grazie a sistemi di sicurezza all’avanguardia e all’autenticazione a più fattori, assicurando che i tuoi dati e i tuoi soldi siano sempre al sicuro.

La flessibilità offerta da SelfyConto è un altro motivo per sceglierlo. Puoi scegliere la carta di pagamento MasterCard che preferisci e personalizzare il tuo conto in base alle tue esigenze, adattandolo perfettamente al tuo stile di vita. Con SelfyConto, aprire un conto corrente è semplice e veloce. In pochi minuti avrai a disposizione un conto corrente completo e funzionale, pronto per essere utilizzato.

Puoi effettuare bonifici in modo semplice e veloce, sia verso altri conti Selfy che verso altre banche. Inviare e ricevere denaro non è mai stato così facile.