Selfyconto: il conto corrente on line a zero spese

Zero spese. Zero canone di tenuta conto per i giovani fino ai 30 anni di età. Zero canone di tenuta conto per tutti, per il primo anno. Sono questi alcuni dei benefit proposti dal conto corrente on line Selfyconto , un prodotto che arriva direttamente da Mediolanum, una delle banche italiane più solide e conosciute.

Forza e sicurezza trasferiti anche su Selfyconto, prodotto grazie al quale è possibile pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce. Il conto corrente on line di Banca Mediolanum offre tanti benefici che andiamo a vedere meglio nel prossimo paragrafo.

Tutta la qualità di Selfyconto

Il canone di tenuta conto è a zero spese per il primo anno per tutti, mentre per gli under 30 è gratis sempre, fino al compimento del 30esimo anno di età. Questo è solo uno dei benefit che offre questo conto corrente on line.

Ti segnaliamo anche che la carta di debito è gratuita, comoda e sicura e va incontro anche ad esigenze di ecosostenibilità, visto che è realizzata 100% in PVC riciclato.

Inoltre, puoi prelevare il tuo contante gratuitamente e senza limiti di operazioni in area Euro ed effettui bonifici, addebiti di utenze, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche, tutto a costo zero.

Molto interessante anche la promozione porta un amico. Per ogni amico che aprirà il conto, l’utente riceverà, infatti, la possibilità di richiedere premi attraverso Mediolanum ForYou Rewarding. Questa offerta è valida solo fino al 27 dicembre, per cui bisogna affrettarsi.

Vantaggi e sicurezza

I titolari di Selfyconto possono accedere a una serie di vantaggi esclusivi, come l’assicurazione viaggio, l’assicurazione acquisti e l’assicurazione auto. L’assicurazione viaggio copre i costi di annullamento, interruzione e ritardo del viaggio, oltre a quelli di spese mediche e di bagaglio smarrito. L’assicurazione acquisti copre i costi di riparazione o sostituzione di beni acquistati con il conto corrente in caso di danni accidentali o furto. L’assicurazione auto copre i danni causati a terzi in caso di incidente stradale.

Selfyconto è un conto corrente online sicuro, protetto da tutte le più moderne tecnologie di sicurezza, come la crittografia SSL.

La procedura per aprire Selfyconto è facile e, grazie a Spid, è ancora più rapida. Accedi subito al conto corrente on line facile, sicuro e veloce.

