SelfyConto: il conto online a canone zero con prelievi gratuiti

SelfyConto, proposto da Banca Mediolanum, si presenta come il conto online ideale, caratterizzato dal canone a zero e la possibilità di effettuare prelievi gratuiti in tutta Europa. Questa soluzione si distingue per la praticità e la velocità con cui puoi gestire il tuo denaro e investire.

L’apertura del conto è un processo rapido e accessibile direttamente online su questa pagina, semplificato ulteriormente grazie alla procedura SPID. Il canone a zero è garantito a tutti nel primo anno e fino al compimento dei 30 anni.

SelfyConto: carta di debito MasterCard gratuita e sostenibile

Ad ogni SelfyConto è associata una carta di debito gratuita appartenente al circuito internazionale MasterCard. Questa carta è non solo comoda e sicura ma anche sostenibile, poiché realizzata al 100% con PVC riciclato.

Le principali operazioni bancarie, inclusi bonifici, addebiti utenze, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono gratuite. Questo include anche la tenuta del conto senza spese per il primo anno per tutti e fino all’età di 30 anni.

Oltre alla carta di debito, i clienti possono richiedere sia una carta di credito che una carta prepagata. La Mediolanum Credit Card, la carta di credito dell’istituto, offre opzioni personalizzabili, tra cui la scelta del colore, l’aggiunta di una propria foto e la selezione del circuito di pagamento (Visa o MasterCard), con un canone annuale di 12 euro.

Aprire SelfyConto è un gioco da ragazzi. Basta collegarsi a questa pagina e cliccare su “Apri SelfyConto” in alto a destra.

La procedura richiede solo un documento di identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido. L’identificazione può avvenire tramite SPID, bonifico o registrazione video via webcam.

SelfyConto di Banca Mediolanum offre la combinazione perfetta tra praticità, convenienza e sostenibilità, assicurando che la gestione del tuo denaro sia facile e accessibile a tutte le età.

