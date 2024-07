SelfyConto: invita gli amici e vinci fantastici prodotti Apple

SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, è la soluzione ideale per chi desidera gestire il proprio denaro in modo pratico e veloce. Con una promozione speciale che premia chi invita amici, SelfyConto rende ancora più interessante l’esperienza bancaria.

Caratteristiche principali

Zero canone per il primo anno: SelfyConto è senza canone per il primo anno per tutti i nuovi clienti, e resta gratuito fino ai 30 anni di età.

Zero spese per prelievi in Area Euro: Tutti i prelievi in contanti presso gli sportelli ATM in area Euro sono gratuiti, senza limiti di operazioni.

Principali operazioni bancarie gratuite: Addebiti di utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono a costo zero, così come i bonifici SEPA online fino al 31 dicembre 2024.

Invita i tuoi amici e vinci fantastici premi Apple

Con la promozione in corso, SelfyConto permette di ricevere prodotti Apple in regalo. Ecco come funziona:

Porta due amici e puoi richiedere un Apple Watch SE.

e puoi richiedere un Apple Watch SE. Porta quattro amici e puoi richiedere un iPad di decima generazione.

e puoi richiedere un iPad di decima generazione. Porta sei amici e puoi richiedere un iPhone 15.

Apertura Veloce con SPID

Aprire un conto SelfyConto è semplice e veloce grazie all’integrazione con SPID. In pochi minuti, direttamente dal tuo smartphone, puoi completare l’intera procedura di registrazione.

Carte di pagamento

Carta di debito gratuita il primo anno: Inclusa nel conto, la carta di debito è gratuita per il primo anno e può essere utilizzata immediatamente in formato digitale.

Carte personalizzabili: SelfyConto offre anche carte di credito e prepagate personalizzabili per colore e con la possibilità di inserire una foto, supportando i circuiti Visa e Mastercard.

Servizi aggiuntivi

Selfy PayTime: Rateizza uno o più movimenti di addebito in conto corrente scegliendo il piano di prestito più adatto alle tue esigenze.

SelfyCare: Una gamma di polizze assicurative per proteggere la tua vita, i tuoi viaggi e i tuoi amici a quattro zampe. Le polizze possono essere sottoscritte direttamente dall’app.

SelfyShop e SelfyCredit Instant: Richiedi finanziamenti a tasso zero per i prodotti disponibili a catalogo o un prestito personale istantaneo direttamente dall’app, con TAN fisso del 6,99%.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.