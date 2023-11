SelfyConto: la soluzione per pagare e ricevere denaro in tempo reale

SelfyConto è un prodotto Mediolanum che promette semplicità e velocità finora inimmaginabili quando si tratta di gestire il proprio denaro.

È possibile inviare e ricevere denaro, pagare bollettini, richiedere anticipi e soprattutto risparmiare con i suoi tassi di interesse annui lordi del 4%.

Grazie alla sua app o all’area privata dell’home banking, è facile e veloce effettuare operazioni finanziarie senza alcuno sforzo.

Come semplificare la gestione delle tue finanze con SelfyConto

SelfyConto offre il canone zero euro ai clienti Under 30, mentre per tutti gli altri limitatamente al primo anno.

I prelievi presso gli sportelli ATM europei sono senza commissioni e associati ad una carta di debito MasterCard gratuita.

Una volta compiuti i 31 anni di età oppure trascorso il primo anno di servizio, il canone da pagare è pari a 3,75 euro al mese, ma la carta di debito resta gratuita.

Anche le operazioni bancarie come i bonifici, addebiti e pagamenti di utenze F23, F24, MAV, RAV o le ricariche telefoniche rimangono gratuite.

La carta MasterCard è anche in formato digitale e già pronta per l’utilizzo al momento dell’attivazione e si può usare con dispositivi come smartphone, tablet o smartwatch, grazie alla compatibilità con portafogli elettronici come Google Pay e Apple Pay.

È anche possibile aggiungere una carta di credito e una carta prepagata personalizzabile, controllabile nel proprio conto per impostare i limiti giornalieri di spesa e prelievo e per sospenderle temporaneamente in autonomia quando non usate.

L’app di SelfyConto permette di avere una rapida visione sul bilancio utilizzando una panoramica che comprende anche il credito a disposizione e i movimenti in entrata e in uscita.

L’utente ha inoltre la possibilità di collegare conti correnti di banche diverse con l’ausilio di un meccanismo multicanale.

Il processo di pagamento di qualunque bollettino viene completato in pochissimo tempo: basterà scattare una foto al codice QR presente e il pagamento verrà effettuato automaticamente.

L’apertura del conto avviene totalmente online cliccando sul link qui sotto, che aprirà direttamente la pagina dove avviare la procedura.

