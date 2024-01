SelfyConto ti offre il 5% di rendimento annuo sulle somme vincolate per 6 mesi

Liberare il potenziale finanziario è oggi più alla portata di tutti, soprattutto per i giovani, grazie a SelfyConto, l’innovativa proposta di Banca Mediolanum.

Questo servizio bancario supera le aspettative offrendo un canone gratuito per coloro sotto i 30 anni, un conto deposito con un 5% di rendimento annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi, e una serie di vantaggi mirati a semplificare la gestione delle finanze personali.

SelfyConto: gli indiscutibili vantaggi di questo conto

SelfyConto presenta un canone di tenuta conto gratuito per il primo anno, estendendo questo beneficio a zero per i titolari sotto i 30 anni.

La carta di debito, realizzata in PVC 100% riciclato, consente prelievi gratuiti in area Euro senza restrizioni. Operazioni bancarie chiave come bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono tutte gratuite.

L’App Mediolanum diventa il tuo alleato per una gestione finanziaria senza sforzi. Monitora saldi e movimenti dei tuoi conti e carte prepagate, anche di altre banche, e sfrutta soluzioni pratiche come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, e Swatch Pay per rendere i pagamenti un gioco da ragazzi.

Con il Trading Online, accedi e opera in tempo reale su 24 mercati mondiali direttamente dal tuo smartphone.

SelfyConto non si limita alla gestione del conto, ma offre anche la funzione APPosta per semplificare i pagamenti CBILL e PagoPA, dai servizi domestici alle multe e ai tributi, tutto attraverso una foto al QR Code.

L’apertura di SelfyConto è veloce e completamente online. Con soli documento d’identità, codice fiscale, smartphone e indirizzo email valido, potrai accedere a un conto che offre il 5% di rendimento annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi.

E se necessario, hai la flessibilità di svincolare i fondi senza perdere gli interessi maturati. Scegli SelfyConto di Banca Mediolanum per un’esperienza bancaria su misura, pensata per massimizzare i tuoi risparmi.

