SelfyConto: zero canone e 5% annuo lordo, solo per i nuovi utenti

Oggi, SelfyConto di Banca Mediolanum fa un passo avanti nell’offrire vantaggi straordinari ai nuovi utenti. Accreditando lo stipendio, avrai diritto al 5% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi.

La flessibilità è il segreto, poiché puoi svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Ma le agevolazioni non finiscono qui: il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno, mentre i giovani under 30 godono di questa convenienza fino al compimento dei trent’anni.

SelfyConto: servizi completi e trading online accessibile

Con SelfyConto, accedi a una serie di servizi bancari completi e convenienti. Ricevi una carta di debito gratuita, realizzata al 100% in PVC riciclato, con prelievi gratuiti illimitati in area Euro.

Le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23 e F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono senza costi aggiuntivi.

L’app Mediolanum rende la gestione del conto ancora più efficiente, offrendo la possibilità di consultare saldo e movimenti di diverse banche abilitate, oltre a effettuare pagamenti in modo facile attraverso vari dispositivi.

L’apertura del conto SelfyConto è rapida e diretta. Hai bisogno solo di un documento d’identità, codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido per completare la sottoscrizione online.

Accreditando lo stipendio, potrai beneficiare del 5% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi, con la libertà di svincolarle in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Inoltre, il primo anno di tenuta conto è gratuito, offrendo un pacchetto completo di vantaggi per i nuovi utenti di SelfyConto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.