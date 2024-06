Serbia - Inghilterra: dove vedere il match in streaming (Euro 2024)

Euro 2024 è iniziato e uno dei primi match in calendario è Serbia – Inghilterra, valido per il Gruppo C e in programma questa sera, 15 giugno, a partire dalle 21. Il match sarà trasmesso da Sky. Per tutti gli utenti Sky c’è, quindi, la possibilità di guardare Serbia – Inghilterra in streaming tramite Sky Go, servizio incluso in tutti gli abbonamenti alla Pay TV.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che scelgono Sky c’è la possibilità di accesso immediato a Sky Go (non è necessario, quindi, attendere l’installazione dell’impianto). Di conseguenza, attivando subito un’offerta è possibile accedere tramite la piattaforma di streaming, disponibile su smartphone, tablet e computer, a tutti i contenuti dell’abbonamento.

Per guardare Euro 2024 è possibile puntare sull’offerta Sky TV + Sky Calcio, ora disponibile al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Sky tramite il box qui di sotto.

Sky TV + Sky Calcio: è l’offerta per seguire Euro 2024 e le Olimpiadi

Scegliendo Sky TV + Sky Calcio è ora possibile attivare un abbonamento ricco di contenuti, con tutto l’intrattenimento di Sky e il pacchetto Sky Calcio che consente di seguire anche tutti gli Europei, appena iniziati, e permetterà di seguire le Olimpiadi di Parigi, grazie ai canali Eurosport.

Il costo dell’abbonamento è di 14,90 euro al mese per 18 mesi. L’attivazione dell’abbonamento permette l’accesso immediato ai contenuti tramite Sky Go, app disponibile su smartphone e tablet oltre che su PC.

È possibile arricchire l’abbonamento aggiungendo Netflix e altri pacchetti Sky come Cinema e Sport, con condizioni agevolate. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

Grazie a quest’offerta, quindi, è possibile vedere Serbia – Inghilterra in streaming sfruttando Sky Go.