Serie A 2024/25 - Quali partite puoi vedere in streaming su NowTV?

La Serie A 2024/2025 sta per iniziare. Anche per questa stagione sarà possibile guardare 3 partite per turno su NOW, la piattaforma di streaming di Sky, attivando il Pass Sport che consente l’accesso completo a tutti i contenuti della programmazione sportiva di Sky (considerando i pacchetto Sky Calcio e Sky Sport).

Per accedere al Pass Sport di NOW è previsto un costo di 24,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza. È possibile risparmiare scegliendo l’offerta con 12 mesi di permanenza minima. Il costo è di 14,99 euro al mese. In più, c’è l’Opzione Premium che aggiunge le due visioni in contemporanea al costo di 5 euro in più. Per attivare il Pass basta visitare il sito di NOW.

Serie A su NOW: ecco le partite delle prime giornate

Le partite che saranno trasmesse da NOW per le prime tre giornate di Serie A sono già state decise. Ecco i tre match della 1° giornata:

Milan-Torino sabato 17 agosto ore 20.45

Verona-Napoli domenica 18 agosto ore 18.30

Lecce-Atalanta lunedì 19 agosto ore 18.30

Di seguito, invece, i match della 2° giornata:

Udinese-Lazio sabato 24 agosto ore 18.30

Inter-Lecce sabato 24 agosto ore 20.45

Roma-Empoli domenica 25 agosto ore 20.45

Ecco, invece, i match della 3° giornata:

Lecce-Cagliari sabato 31 agosto ore 18.30

Genoa-Verona domenica 1 settembre ore 18.30

Juventus-Roma domenica 1 settembre ore 20.45

Cosa si vede con il Pass Sport di NOW

Con NOW è possibile attivare il Pass Sport e accedere a tutta l’offerta sportiva di Sky. Oltre alla Serie A, quindi, è possibile guardare in streaming la Formula 1, la Champions League, la Moto GP e molti altri contenuti, dal tennis al ciclismo e senza dimenticare le partite degli altri campionati che vengono trasmessi da Sky.

Il costo del Pass è di 24,99 euro al mese ma con l’offerta che prevede 12 mesi di permanenza minima è possibile ridurre il costo del servizio fino a 14,99 euro al mese. Per attivare subito l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.