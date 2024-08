Serie A al via: 30 delle 76 migliori partite su NOW

Meno di dieci giorni all’inizio della Serie A, la massima divisione del campionato italiano di calcio. Se si ha poco tempo a disposizione durante il weekend, e allo stesso tempo si nutre una grande passione anche per le coppe europee, la Premier League e gli sport di motori, la soluzione ideale è il pass Sport di NOW, la piattaforma streaming che include l’intera programmazione di Sky.

Con il pass Sport è possibile vedere 3 partite di Serie A ogni turno, per un totale di 30 dei 76 migliori match in calendario. In più, dal martedì al giovedì sarà possibile seguire la Champions League, l’Europa League e la Conference League, le tre più importanti coppe europee per squadre di club. Al momento il pass è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio pari a 120 euro in un anno.

30 delle 76 migliori partite di Serie A sono su NOW

Per la nuova stagione 2024-25 di Serie A, la piattaforma streaming NOW si è assicurata la co-esclusiva di 30 delle 76 migliori partite di campionato. A questo poi si aggiungono i match delle coppe europee, tutta la Serie C, nonché il meglio della Premier League e Bundesliga.

Il pass Sport include inoltre tutta la Formula 1 e la MotoGP, i due sport motoristici per eccellenza, ma anche l’intera stagione ATP e WTA di tennis, a cui si aggiungono l’NBA, l’Eurolega, il rugby, il golf e altri sport ancora.

L’inizio del campionato di Serie A è fissato per sabato 17 agosto alle ore 18:30. Quattro gli anticipi previsti, tra cui Milan-Torino delle 20:45 che sarà visibile su NOW. Per la prima giornata saranno trasmesse anche le partite tra Hellas Verona e Napoli (domenica 18 agosto, calcio d’inizio alle 18:30), e Lecce-Atalanta (posticipo di lunedì 19 agosto delle 18:30).

Con l’ultima offerta in corso, il pass Sport di NOW è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.