Serie A, meno di 10 giorni al via: ecco i prezzi di DAZN per la nuova stagione

Sabato 17 agosto prenderà il via il campionato di Serie A, la massima divisione del calcio italiano. Per la prima giornata sono previsti quattro anticipi: Genoa-Inter, Parma-Fiorentina, Milan-Torino ed Empoli-Monza.

Come negli anni passati, anche quest’anno sarà DAZN a trasmettere tutte le partite in programma nelle 38 giornate della stagione 2024-25. Se dunque si ha una passione smodata per il calcio italiano, e si ha il tempo per guardare tutti o quasi gli incontri, DAZN è l’unica scelta possibile.

Per la stagione di quest’anno sono due i piani di riferimento: DAZN Standard e DAZN Plus. I prezzi partono da 34,99 euro al mese per 12 mesi, anche se c’è la possibilità di risparmiare qualcosa optando per il pagamento unico anticipato di 359 euro, pari a 29,92 euro al mese.

I prezzi di DAZN per vedere tutte le partite della Serie A 2024-25

DAZN Standard

34,99 euro al mese per 12 mesi (permanenza di un anno)

44,99 euro al mese senza vincoli (si può disdire con 30 giorni di preavviso)

359 euro all’anno con pagamento unico anticipato (corrispondono a 29,92 euro al mese)

DAZN Plus

59,99 euro al mese per 12 mesi (permanenza di un anno)

69,99 euro al mese senza vincoli (si può disdire con 30 giorni di preavviso)

599 euro all’anno con pagamento unico anticipato (corrispondono a 49,91 euro al mese)

L’offerta dei piani Standard e Plus è identica, a cambiare è soltanto la fruizione: da una parte il piano Standard permette di guardare in contemporanea gli eventi di DAZN su due dispositivi connessi entrambi alla stessa rete Internet della propria abitazione; dall’altra il piano Plus consente di guardare in contemporanea gli eventi di DAZN su due dispositivi registrati anche in luoghi differenti.

Per maggiori dettagli sui contenuti inclusi nei piani DAZN di quest’anno visitate questa pagina del sito ufficiale dazn.com.