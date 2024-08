Serie B 2024/25 al via: prezzi, offerte e primi big match

La Serie B 2024/2025 sta per iniziare. La nuova stagione del campionato prenderà a breve. La prima giornata, infatti, è in programma nel week end che inizierà il 16 di agosto 2024. Si partirà subito alla grande con alcuni big match come Brescia – Palermo, che sarà anche il match d’apertura del campionato di Serie B. Previste anche altre sfide interessanti come Catanzaro – Sassuolo, Salernitana – Cittadella e Bari – Juve Stabia.

Anche questa stagione del campionato di Serie B sarà trasmessa da DAZN, dalla prima giornata e fino ai play off e play out. Per poter guardare le partite, quindi, è sufficiente attivare uno dei piani della piattaforma di streaming. Per maggiori dettagli basta collegarsi al sito ufficiale di DAZN, accessibile tramite il link qui di sotto.

Dove guardare la Serie B? Ecco le offerte di DAZN

Per guardare le partite di Serie B oltre che la Serie A è possibile attivare il piano DAZN Standard dal costo di 44,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza. In alternativa, c’è la versione annuale, disponibile sia con pagamento mensile, al costo di 34,99 euro al mese per 12 mesi, che in versione con pagamento anticipato, al costo di 359 euro.

C’è poi DAZN Plus, che include anche la doppia visione. Il servizio costa 69,99 euro al mese oppure 59,99 euro al mese per 12 mesi. Anche in questo caso c’è il piano annuale con fatturazione anticipata che prevede un costo di 599 euro. Da notare che le partite di Serie B sono include in Goal Pass, il nuovo piano che include anche 3 partite di Serie A per turno (le stesse trasmesse da Sky).

Il costo di Goal Pass è di 19,99 euro al mese oppure 13,99 euro al mese per 12 mesi, con il vincolo annuale. Il piano annuale con fatturazione anticipata prevede, invece, un costo di 129 euro per un anno. Per scegliere e attivare una delle versioni di DAZN per guardare la Serie B basta seguire il link qui di sotto.