Serie B in streaming: poco più di 10€/mese per seguire tutti gli incontri

Adesso è ufficiale. La Serie B resta sulla piattaforma streaming DAZN fino al 2027, con tutti i 10 match di ogni giornata insieme ai playoff e playout. La novità è però un’altra, vale a dire il pacchetto che da quest’anno occorrerà attivare per vedere il campionato cadetto.

La Serie B 2024/25 sarà infatti inclusa nel pacchetto Goal Pass, il piano che include la visione di tre partite di Serie A per ogni turno, gli highlights delle 38 giornate della massima divisione del campionato di calcio, la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Champions League femminile. Il prezzo parte da 13,99 euro al mese.

Come vedere la Serie B 2024/25 in streaming

Per vedere la Serie B 2024/25 in streaming è sufficiente la sottoscrizione di Goal Pass, il nuovo pacchetto lanciato quest’estate da DAZN con 3 partite a turno di Serie A, tutta la Liga spagnola, il meglio della Liga portoghese e la UEFA Women’s Champions League.

Se si sceglie il pass con vincolo di 12 mesi, la spesa è pari a 13,99 euro al mese per un anno. Se si opta invece per la soluzione senza vincoli, il prezzo sale a 19,99 euro al mese. C’è infine una terza scelta: il pagamento anticipato in un’unica soluzione da 129 euro, l’equivalente di 10,75 euro al mese.

La visione di tutti i match della Serie B sarà inclusa da qui al 2027 anche nei pass DAZN Standard e DAZN Plus, con prezzi a partire rispettivamente da 34,99 euro al mese e 59,99 euro al mese per 12 mesi. Maggiori dettagli e informazioni utili su questa pagina dedicata del sito ufficiale DAZN.